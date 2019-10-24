В Ростовской области инспектора ГИБДД приговорили к четырем годам колонии за взятки

В Сальске Ростовской области бывший госинспектор БДД территориального отделения МРЭО Олег Шкалдык осужден за получение взяток и служебный подлог при выдаче водительских удостоверений (ч.1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, инспектор брал взятки за сдачу экзаменов на права и выдачу водительского удостоверения. Всего он получил от экзаменуемых 45 тыс. руб. Приговором Сальского городского суда Шкалдык признан виновным в преступлении, ему назначили четыре года колонии со штрафом в размере 100 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности на срок три года.

Кристина Федичкина