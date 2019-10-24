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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородские депутаты предлагают ужесточить требования к «разливайкам»

Они намерены поднять минимальную площадь рюмочной в Нижнем Новгороде до 100 кв. метров.

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Мини-бары или, как их еще называют, «разливайки», ждут не лучшие времена.


От клиентов нет отбоя, но они давно не дают покоя жителям многоквартирных домов, где чаще всего рюмочные расположены. Депутаты Заксобрания Нижегородской области хотят усложнить жизнь шинкарям. Они предлагают внести поправку в федеральный закон, который предусматривает запрет продажу алкогольной продукции через общепиты, площадь которых не превышает 50 кв. метров. О том, нужны ли региону подобные заведения, рассказал депутат Заксобрания Владислав Атмахов.

Пока в Госдуме первое чтение прошел закон, который предусматривает запрет на продажу алкоголя через заведения, чья площадь не превышает 20 метров. Заместитель председателя комитета по экономике, промышленности и предпринимательству, торговле и туризму Василий Суханов считает это первым шагом для передачи регионам полномочий по регулированию работы общепитов.

Насколько существенными окажутся налоговые потери в случае принятия поправок в федеральный закон – вопрос открытый. Однако, по словам нижегородских парламентариев, все это учитывалось при внесении предложения федеральным коллегам.

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