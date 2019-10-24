На расселение аварийного фонда в Кировской области потребуется 7 млрд рублей

В Кировской области насчитывается 205,8 тыс. кв. м аварийного жилья, сообщает правительство региона. Для того, чтобы расселить из него жителей, потребуется 7 млрд руб. Общая площадь жилого фонда области, по данным портала Дом.МинЖКХ, составляет 22,8 млн кв. м.

Напомним, до 2025 года планируется расселить 120,9 тыс. кв. м аварийного фонда (58,7%) Кировской области. На это потребуется 4,22 млрд руб., из которых 4,17 млрд руб. поступят из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Одновременно к этому моменту планируется ввод 105,3 тыс. кв. м нового жилья. Застраивать будут Киров, а также Зуевский, Кирово-Чепецкий, Верхошижемский, Слободской и Уржумский районы.

Анастасия Еремина