Бюджет Ульяновска в 2020 году превысит 11 млрд рублей

24 октября, четверг
Планируемый бюджет Ульяновска на следующий год составит свыше 11,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Администрация города собирается направить 58% средств на социально культурную сферу, еще 422,1 млн. рублей планируют направить на развитие досуговой части жизни граждан. Также 389,2 млн. руб. планируют потратить на спорт. На управление муниципальной собственностью будет выделено более 3 млрд. 541 млн. руб.
Данный проект бюджета будет рассмотрен 8 ноября в первом чтении, окончательное решение по распределению городской казны будет принято 27 ноября.