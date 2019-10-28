Магия Гумбольдта

Посвященная немецкому исследователю Александру фон Гумбольдту выставка с успехом завершилась в Российской государственной библиотеке (РГБ) и кроме прочего отметилась неожиданной находкой. Об экспозиции для «Д» рассказывает Валерия Ошеева.

Обычно выставки планируются в РГБ за год, но случай с Гумбольдтом особенный. Летом библиотека откликнулась на предложение Российского государственного гуманитарного университета отметить 250-летний юбилей немецкого естествоиспытателя. Поводом для экспозиции стала еще одна круглая дата: 190-летие путешествия Гумбольдта по России. Сотрудники основного хранилища отобрали книги, а отдел рукописей подготовил 15 автографов ученого. Большинство из писем Гумбольдта хранилось в коллекциях министра народного просвещения Авраама Норова и попечителя Московского университета Сергея Строганова.

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Выставка прошла в рамках российско-германского Года научно-образовательных партнерств. На открытии присутствовал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. К слову, «Гумбольдт и Россия» — это не первый проект библиотеки, который связан с Германией. РГБ готовит для фонда Саксонской земельной и университетской библиотеки оцифровку нот композитора принцессы Амалии.

Выставка, посвященная Гумбольдту, привлекла внимание научного сообщества. Осмотреть экспонаты приходили даже профессора Бернского университета. Вот только самую интересную находку им так и не удалось увидеть, поскольку она не вошла в экспозицию. Незадолго до открытия выставки сотрудница РГБ Елизавета Зотова обнаружила альбом с коллекцией газетных вырезок. Он поступил в библиотеку во второй половине прошлого столетия и ждал своего часа. Оказалось, что собранные в альбоме вырезки, открытки, фотографии и письма так или иначе касаются семьи Гумбольдт. В основном речь идет о старшем брате Александра Вильгельме и его жене. Первые вырезки относятся к концу XIX века, последние — к 1930-м годам. Примерно четверть альбома посвящена естествоиспытателю. Здесь и опубликованное в газете стихотворение на 90-летие Гумбольдта (до которого он не дожил), и заметка о том, как чествуют ученого в Южной Америке.

Альбом — книга размера чуть больше А4 с темно-синей обложкой — предположительно принадлежал правнучке Вильгельма Анне фон Сюдов. Она исследовала историю своей семьи. Чтобы доказать то, что именно Анна фон Сюдов составляла альбом, требуется экспертиза почерка. Затем проводится подробная опись находки и ей присваивается шифр. Только после этих процедур можно будет выставлять альбом на всеобщее обозрение

Выставка «Гумбольдт и Россия», однако, и без этого экспоната привлекла посетителей. Когда куратор Анна Родионова уже разбирала экспозицию, она заметила группу людей, которая рассматривала афишу: профессор МГУ привел на выставку студентов. «Мне пришлось все тащить обратно и показывать им выставку на руках».

Такое внимание куратор связывает с тем, что Гумбольдт «всколыхнул Россию»: дал толчок созданию сети метеостанций, строительству новых обсерваторий, развитию естественных наук.

Его труды до сих пор переиздаются, а в российских городах, в которых побывал ученый, проходят «гумбольдтские» научные конференции.

Елизавета Зотова, рассказывая об альбоме, назвала свое маленькое открытие «магией Гумбольдта». Пожалуй, то же самое можно сказать и об интересе к фигуре ученого.

Валерия Ошеева