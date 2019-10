Своими недавними действиями украинский президент Владимир Зеленский подыграл Дональду Трампу и огорчил своих европейских союзников. О будущем отношений Украины, США и ЕС для «Д» рассказывает Дмитрий Стратиевский.

«Украинский скандал», «Новый Уотергейт» — такими заголовками немецкие СМИ отметили новость о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшемся еще 25 июля. Критика была вызвана прежде всего попыткой Трампа заручиться поддержкой Киева для преследования бывшего вице-президента США и его сына Джо и Хантера Байденов и даже повлиять на Зеленского в этой связи.

Украинская пресса, обычно интересующаяся в основном внутренней политикой и отношениями с Россией, тоже посвятила этой теме немало полос, в некоторых материалах говорилось и о «возможном давлении» Трампа на Зеленского.

Однако стоит вспомнить, что Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, открыто сделал ставку на американскую поддержку в конфликте на востоке Украины и потому регулярно апеллирует к Штатам и Евросоюзу одновременно, как, например, в своем разговоре с Трампом 25 сентября: «Мы понимаем, что только ЕС и США вместе могут положить конец войне на Донбассе».

Кремль тоже «просит» Белый дом оказать «влияние» на Украину в этой связи, что вполне соответствует «америкоцентричной» картине мира Москвы. Для Трампа украинский конфликт, напротив, подстрочное примечание на странице мировой политики, которое следует читать прежде всего под углом российско-американских отношений. Он не скрывает отсутствия интереса к активному выступлению на чьей-либо стороне и рекомендует Киеву «сотрудничать с Россией».

С учетом такого контекста Зеленский допустил ряд ошибок, стремясь любой ценой перетянуть президента США на свою сторону.

Так, его льстивые речи: «Вы для нас и в этом великий учитель» («You are a great teacher for us and in that»), занесенные в протокол, были опубликованы почти одновременно с обнародованием Украиной «формулы Штайнмайера» — «дорожной карты» для поэтапной реализации минских соглашений 2015 года. «США — куда более важный партнер для нас, чем ЕС, за что я вам весьма признателен»,— подчеркнул Зеленский, не преминув вспомнить о санкциях против России.

Опубликованная стенограмма показывает, что Зеленский позволил себя использовать и в результате был втянут во внутриполитические разборки в Штатах, а это наихудший сценарий для любого иностранного главы государства. Кроме того, Зеленский согласился с утверждением Трампа, что Германия и Франция слишком мало делают для мирного решения конфликта. Но в действительности Париж и Берлин являются официальными участниками «нормандского формата», в отличие от Вашингтона, и очень серьезно относятся к концепции, согласно которой общеевропейская архитектура безопасности немыслима без мира на Украине.

Упреки обоих участников телефонного разговора в адрес Евросоюза, который якобы практически ничего не делает для Украины, вызвали резкую критику в Брюсселе. Решительнее других им возразил Эльмар Брок, советник действующего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по Украине и правая рука Ангелы Меркель в вопросах восточноевропейской политики. Зеленский не только не добился цели — подвигнуть европейские державы к более активной позиции при посредстве Вашингтона, но и спровоцировал ненужное раздражение в коммуникации с Брюсселем.

Интенция Зеленского совершенно прозрачна: его главным предвыборным обещанием был «мир на Донбассе» — именно поэтому большинство украинцев отдали за него свои голоса. Теперь президент должен держать данное слово и как минимум вдохнуть новую жизнь в переговоры в «нормандском формате», иначе кредит доверия будет быстро исчерпан.

Зеленский недооценивает восприимчивость многих украинских граждан, которых коснулась война. Воля к сопротивлению в кругах оппозиции, близких к Петру Порошенко, а также со стороны национал-патриотических и националистических сил оказалась невелика. Но рейтинг Зеленского просел сразу на несколько процентных пунктов.

Он по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, однако в октябре его политику поддерживают 45% опрошенных — на 12 процентных пунктов меньше, чем месяцем ранее.

К тому же этот показатель впервые после вступления Зеленского в должность опустился ниже 50%. Количество симпатизирующих Зеленскому тоже снизилось на 9%. Уровень оптимизма в обществе, еще весной 2019 года поднявшийся до рекордного уровня благодаря тем надеждам, которые на него возлагались, согласно опросам Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, также заметно понизился. Всего 34% опрошенных (–7%) полагают, что Украина сможет справиться с нынешними невзгодами в обозримом будущем, в то время как 10% (+4%) опасаются, что этого не произойдет никогда.

С учетом перспективы дальнейшего падения рейтинга Зеленскому не помешала бы поддержка Евросоюза, который среди украинского населения пользуется авторитетом. Долговая нагрузка на государство остается огромной, Киев по-прежнему нуждается в самой разной финансовой и технологической помощи. И если в Штатах проукраинских политиков можно встретить скорее в Конгрессе, чем в Белом доме, то в европейских столицах существует консенсус о необходимости поддержки Украины. С другой стороны, у Зеленского едва ли есть шанс сделать своим верным союзником непредсказуемого Дональда Трампа

Дмитрий Стратиевский, немецкий политолог, профессор