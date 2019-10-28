Прощай, телевизор, мы так тебя любили!

Недавно в Германии провели опрос «О чем из 1990-х — 2000-х вы скучаете?». Ко всеобщему удивлению, опередив эсэмэски, праздничные открытки и многое другое, первое место заняло телешоу «ТВ тотал». Виктор Агаев рассуждает о причинах этой тоски, телепредпочтениях немцев и о том, как в принципе устроено в Германии телевидение.

«Lugenpresse»,— скандируют обычно мрачные пожилые люди, заметив журналистов ТВ на демонстрациях на востоке, там где, была ГДР. Ярлык Lugenpresse («лживая пресса») Геббельс обычно вешал на иностранных журналистов, писавших о гитлеровской Германии.

Слыша эти вопли, трудно поверить, что ровно 30 лет назад эти же люди на тех же площадях в Дрездене, Лейпциге, Берлине с восторгом позировали перед камерами тех же телеканалов ФРГ и с нетерпением ожидали выпусков их новостей. Телевидению ФРГ восточные немцы верили, видя в нем нормальное средство массовой информации, свободное от пропаганды, ничего не приукрашивающее, не скрывающее ни своих безработных, ни своих террористов, ни своих политических скандалов, позволяющее себе даже критиковать канцлера.

Систему радиовещания ФРГ (массового телевидения тогда еще не было) создали западные оккупационные власти. «Радио не должно быть рупором правительства и инструментом его пропаганды. В передачах должны быть отражены взгляды всех слоев населения, всех групп общества и партий»,— формулировал основные принципы создаваемой системы Эдмунд Шехтер, сотрудник информационной службы американской армии в 1945 году.

Система, построенная на этих принципах, была названа общественно-правовой и позаимствована у британской корпорации BBC. Ее независимость от государства гарантирована конституцией и системой финансирования. Деньги поступают не из госбюджета, а от населения. Ежемесячно каждое домохозяйство (их в стране более 40 млн) обязано платить €17,5 на содержание телерадиокомпаний ARD и ZDF, созданных, согласно конституции, «для информационного обеспечения населения».

Независимость от власти гарантирует и форма управления. Это многоярусная система советов, в которые делегируют своих представителей все парламентские партии, конфессии, профсоюзы, бизнес, спорт, женщины, различные меньшинства, культура и т. д. Советы формируют руководство, распределяют средства и внимательно следят за тем, насколько адекватно и равномерно освещаются в эфире проблемы страны и мира.

ARD, созданная в 1950 году как альянс шести радиостанций, выросла в мультимедийный холдинг, состоящий из 9 региональных компаний, имеющих около 20 телеканалов и 55 радиостанций. ZDF, созданная в 1961 году для конкуренции ARD, занимается только телевидением. Обе компании имеют корпункты в 30 странах и участвуют в создании двух ежедневных международных телепрограмм: франко-немецкой (Arte) и австрийско-швейцарско-немецкой (3sat).

Лишь в середине 1980-х ARD и ZDF получили реальных конкурентов — частные компании RTL и Sat.1 с бесплатным контентом. Сейчас частных около 200 (включая платные и телешопинг), которые постоянно борются за рейтинги, поскольку от этого зависит объем поступающей рекламы. Чтобы участники рынка, борясь за зрителя, оставались в рамках морали и конституции, в стране создана, как всегда в Германии, запутанная система контроля. В частности, она должна предотвращать возникновение монополий — как финансовых, так и территориальных. Монополистом считается медиагруппа, охватывающая более 30% зрителей в каком-либо регионе.

После объединения страны явным лидером на востоке (там, где была ГДР) стала RTL. Так, в 2006 году у нее там было более 14%, а у ARD-1 — лишь 12,0%. В это же время на западе страны у ARD-1 было 15%, а у RTL — около 10%.

Это симптоматично, поскольку из опросов известно, что чем выше образование и уровень доходов, тем чаще люди предпочитают смотреть общественно-правовые каналы. И наоборот: RTL популярнее среди тех, у кого и образование, и доходы пониже. Так, в 2004 году среди «обеспеченных» зрителей рейтинг ARD-1 превысил 20%, а рейтинг RTL — 7%. А среди менее благополучных рейтинг ARD был около 10%, а рейтинг RTL — более 15%. Причем более образованные и обеспеченные проводят у телевизора в среднем два часа в день, а народ попроще — пять часов.

Контент каналов в большой мере определяется уровнем публики. На ARD и ZDF практически каждый день после 20 часов идет какой-нибудь тележурнал, в котором, как правило, что-то или кого-то разоблачают, а также дискуссионные передачи. В сравнении с российскими они изобразительно скучнее и дешевле, но посерьезнее.

Аналитических передач на частных каналах не найти. Новости на них подаются в более сжатой и упрощенной форме. Правда, государство, заботясь об умственном развитии населения, обязало частные каналы выделять время и место для серьезных передач. Их делают самостоятельные фирмы, существующие при солидных печатных изданиях (Spiegel TV, Welt TV, NZZ.TV и т. д.). RTL, исполняя это требование, приобрел полноценный новостной канал (n-tv).

Но преобладают на частных каналах лицензионные шоу, игры и бесконечные реалити-шоу. В общем и целом все как и повсюду в мире. Что-то уникальное, свое, запоминающееся — большая редкость. Причем и немцы доказывают, что все зависит не от затраченных средств, а от модератора.

Доказательство этому — Штефан Рааб (1966 г. р.). Он должен был по семейной традиции стать мясником в Кёльне, но пошел в католическую гимназию, стал успешным медиабизнесменом, музыкантом, артистом, певцом, участвовал в конкурсе «Евровидение», где занял седьмое место. Позже готовил к этому конкурсу Лизу Майер-Ландрут, получившую первое место.

Но широкую известность ему принесло шоу Tv total, которое он вел в 1999–2015 годах на частном канале Pro7. Четыре раза в неделю 16 лет!

Поэтому не удивительно, что сейчас, когда немцы активно обсуждают, чем запомнились 30 лет, прошедших после объединения страны, многие (сегодня это люди среднего возраста) вспоминают именно Рааба. Но это только его личная заслуга.

Сама по себе передача Tv total — типичное американское late-night-show, идущее с 1954 года во всех странах мира, в том числе в России (шоу Урганта). Все эти передачи — близнецы по сценарию, композиции, набору эпизодов и гостей, интерьеру. Рааб оживлял их снятыми заранее вставными номерами, в которых он совершал что-то безумное: выходил на ринг сражаться с профессиональной боксершей, соревновался в беге на коньках с олимпийской чемпионкой, летал на военном самолете, лазил на скалы и т. д. Он был неутомим, делал, что хотел, испробовал десятки разных форматов, придумывал свои, развивал известные — в общем, тотальное телевидение.

Причину его популярности до сих пор не могут объяснить. Некоторые уверены, что основную роль сыграла его готовность потешаться над людьми по любому поводу — типичный немецкий юмор, окопный и грубый, но типичный для той целевой группы, на которую ориентируется Pro7Sat.1. Он не раз получал за свои шуточки в глаз. Однажды прямо после вручения очередного приза.

Никто не может объяснить и причину прекращения шоу. Кто-то считает, что он хотел бы делать более серьезные вещи (и он несколько раз показал, что способен вести даже политические ток-шоу), но на его канале это не было востребовано.

Но у ARD и ZDF все популярнее передачи, в которых серьезная информация подается в виде развлечения (Infotainment). Наиболее яркий пример на ZDF — серьезное comedy-show Anstalt. Это слово может означать и учреждение, и дурдом. Несколько хороших актеров как-бы пытаются понять политиков и их решения. Быстро завоевал популярность Ян Бёмерман (ZDFneo), чьи издевательские приколы довели до белого каления Эрдогана, который подал на него в суд.

На глазах происходит исчезновение линейного телевидения (это когда вы сидите и смотрите, что передают прямо сейчас). Благодаря современным телевизорам, имеющим выход в интернет (Smart TV), зрители, особенно люди до 50 лет, все активнее включают фильмы, передачи, репортажи из медиатек телеканалов (VOD). Это создателей, естественно, расстраивает, ведь люди смотрят не все целиком. Еще хуже то, что смотрят без рекламы, которая для каналов жизненно необходима. Все чаще народ смотрит вообще чужую продукцию (технология OTT).

В 2018 году традиционное ТВ ежедневно смотрели лишь треть молодых людей (до 30 лет) и каждый второй в 30–49 лет.

Только пенсионеры смотрят линейное ТВ. Еще страшнее тенденция: годом раньше потребителей линейного ТВ в каждой группе (кроме стариков) было почти на треть больше.

В среднем каждый третий «потребляет» видеоконтент в интернете. Но среди молодежи до 30 лет видео в интернете, в том числе в дороге, смотрят почти 75% (это не исключает смотрения ТВ). Когда людей спрашивают, без какого прибора они не могли бы обойтись, большинство с прошлого года называет смартфон, годом раньше был телевизор.

Все труднее создавать информационные программы на телевидении, потому что все чаще люди смотрят новости и комментарии из каких-то самозваных и неведомых интернет-телестудий, доказывающих, что они знают настоящую правду. Насмотревшись их, люди (практически только на востоке) выходят на демонстрации и орут «Lugenpresse», увидев профессиональных журналистов.

Виктор Агаев