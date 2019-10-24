Прокурор Кубани выявил нарушения в исправительной колонии в поселке Ахтарском

Выездную проверку в ИК №11, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения, провел прокурор края Сергей Табельский, сообщает пресс-служба силового ведомства. В ахтарской колонии господин Табельский также провел личный прием осужденных.

«В деятельности ИК №11 выявлен ряд нарушений требований законодательства о режиме, воспитательной работе, материально-бытовом и медицинском обеспечении осужденных, организации труда осужденных, в том числе требований охраны труда, санитарных правил и норм, а также пожарной безопасности», - рассказали в ведомстве.

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов получил представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры Кубани.

Андрей Ульченко