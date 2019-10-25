Итальянский обувной бренд Aquazzura и популярная певица Вера Брежнева выпустили совместную коллекцию. В нее вошли семь моделей, в числе которых остроносые лодочки на высоком каблуке, ботильоны и, конечно же, бестселлер бренда — босоножки, украшенные кристаллами. Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун встретилась с креативным директором Aquazzura красивым колумбийцем Эдгардо Озорио и узнала, почему для своих коллабораций он в основном выбирает сексуальных блондинок.

— В видеоролике, посвященном коллаборации, вы с Верой Брежневой прогуливаетесь и пританцовываете во Флоренции. Почему была выбрана именно Флоренция?

— Потому что мой головной офис и студия дизайна находятся во Флоренции. А всю обувь мы производим в Тоскане. Вера прилетала во Флоренцию работать вместе со мной над дизайном капсульной коллекции, и потом мы сняли рекламную кампанию прямо в моей студии, рядом с которой протекает живописно река. То пространство, что вы видите в кадре,— это интерьер моей студии.

— Правда? Я сначала подумала, что это какой-то роскошный исторический отель.

— Сцена на лестнице снималась действительно в отеле, но все остальное происходит в моем офисе.

— А как вы узнали о Вере Брежневой?

— Я встретил Веру этой весной в Париже, потом мы виделись в Милане. Она сразу произвела сильное впечатление на меня. Мы уже делали коллаборации с потрясающими женщинами — моделями и it-girls. Но с певицами я еще не работал, и мне понравилась сама эта идея — создать что-то с тем, кто также выступает на сцене. Это абсолютно разные взгляды на образ. Вера не только молода, красива, она еще и талантлива, скромна и умна. Она — мама. Все это можно сказать и о наших клиентках. В лето, когда я придумывал Aquazzura, я побывал на 11 свадьбах. Тут стоит заметить, что я обожаю танцевать. От женщин вокруг я слышал об их туфлях, что они неудобные, жесткие. Это сподвигло меня начать свое дело, основать свой обувной бренд и создавать не только красивую обувь, но еще и удобную. А Вера во время своих выступлений танцует, двигается — и все это на высоких каблуках. Поэтому с ней, как с женщиной, которая точно знает, что ей нужно, было возможно улучшить сам концепт обуви.

— Какую музыку вы слушали с ней на съемках?

— Мы слушали старые итальянские песни о dolce vita. Настроение в нашем видео как раз про итальянскую сладкую жизнь.

— Как у Феллини?

— Нет, это не про фильм, а скорее в целом про атмосферу. Для меня dolce vita — это не только фильм Феллини, но также и то время в Италии, когда ценили жизнь, наслаждались ею, то есть 1960-е годы, когда казалось, что все возможно и нет преград. Это квинтэссенция идеальной Италии во всеобщем представлении, очаровательнейшей страны. Мы хотели взять все это и сделать современным. Вера — такая красивая и может служить воплощением этих идеалов. Как когда-то Анита Экберг у того же Феллини.

— Да, тоже очень красивая женщина и блондинка! Есть ли некая закономерность, что вы для своих проектов выбираете высоких, сексуальных блондинок? Клаудия Шиффер, Вера Брежнева... Это случайно выходит?

— Не только. Мы работали с Оливией Палермо, и она не блондинка. Это забавно, что вы заметили такую закономерность — я об этом никогда не думал в таком ключе. У меня нет какого-то определенного идеала красоты или идеального портрета моей клиентки. Если я обращаюсь к мысли о том, кто эти женщины, которые носят мои туфли, то среди самых известных в голову приходит, например, Меган Маркл — она, кстати, тоже не блондинка.

Что точно можно сказать о моих клиентках — они очень современные женщины. Они многозадачны, у них семьи, они любят моду, но это не единственная страсть в их жизни. Для них важно красиво жить, отлично выглядеть и веселиться.

В этом и есть главная идея нашего бренда. Я хочу делать такую обувь, которая помогала бы современным женщинам чувствовать себя красивыми, чудесно выглядеть и веселиться. Когда я придумываю коллекцию — так было и с Верой, я всегда держу в уме, что женщина хочет, о чем она думает, что для нее идеальная обувь. Мне также хочется, чтобы у нас они находили все виды своей любимой обуви: от сникерсов, туфель для прогулки до сапог и свадебных лодочек. Я не думаю о какой-то одной женщине, у меня никогда не было музы. Но я делаю капсульные коллекции, потому что мне нравится идея, что много-много разных женщин придут сюда — фанатка рок-н-ролла, богема, юристка, фэшн-блогер и так далее — и каждая сможет найти что-то для себя. Мы открыты для всех.

— Если мы говорим о дизайне, что вам больше нравится — создавать лодочки или ботинки?

— Мне нравится все понемногу. Но очевидно, что моя любимая обувь — это сексуальные босоножки на высоком каблуке. Любую обувь можно сделать красивой: и на среднем каблуке, и на плоской подошве, и моя цель — сделать ее такой.

— Какие все-таки современные женщины вас вдохновляют? Вы упомянули Меган Маркл...

—Я вдохновляюсь таким количеством женщин, что сложно выделить одну. Я очень счастливый человек, у меня есть возможность общаться и встречать на своем пути невероятных женщин. Наши клиентки — потрясающие женщины, которыми я восхищаюсь. Поэтому я не могу выделить только кого-то одного. Иногда это происходит, когда я работаю над определенной моделью обуви. Но не для всей коллекции. Мне кажется, это слишком ограничивает.

— Что сложнее создавать — сникерсы или высокие каблуки?

— Забавно: для меня легче создавать сексуальные туфли на высоком каблуке. Самое легкое для меня. Самое сложное — создавать обувь на каждый день: сникерсы, обувь на низком каблуке, которая бы при этом отлично выглядела, так же соблазнительно, как и обувь на высоком каблуке. Сделать плоскую подошву сексуальной, красивой. Женщины сегодня хотят иметь, все и это все я хочу сделать красивым.

— И удобным. Я знаю, что вы также интересуетесь дизайном интерьеров. Можем ли мы быть уверены, что вы запустите свою линию предметов для дома?

— Вполне возможно, однажды. Не завтра, конечно, но это определенно то, чем я бы хотел заниматься. Я стараюсь экспериментировать и в рамках Aquazzura — так, вместе с легендарной английской маркой обоев ручной работы de Gournay мы делали коллаборацию. Также и с другими компаниями, которые специализируются на выпуске предметов для дома. Я занимаюсь дизайном фарфоровой посуды. Кто знает, что будет в будущем? Может быть, я действительно воплощу и эту мечту и стану, например, дизайнером мебели.

— Что вы всегда берете с собой в дорогу, когда путешествуете?

— Я очень много путешествую и много времени провожу в дороге. Вещь номер один — это моя музыка, наушники AirPods или наушники с шумоподавлением. Мой ежедневник, потому что я люблю писать ручкой. Я много пользуюсь смартфоном, но по-настоящему люблю что-то писать, рисовать ручкой, и я сохраняю свои блокноты, храню их по годам, чтобы можно было возвращаться к своим идеям. Также я всегда беру маски для лица в самолет. Когда ты путешествуешь столько, сколько я, кожа становится сухой. Я всегда стараюсь сохранять баланс для своей кожи. И еще я всегда беру кашемировый палантин. Ты никогда не знаешь, в какой момент тебе станет холодно. А так мне всегда комфортно, поэтому эти вещи я кладу в первую очередь в ручную кладь. Еще орехи. Потому что еда в самолетах, ну вы сами знаете, иногда какая. А также хорошую книгу.

— Какие книги вам нравятся?

— Биографии известных людей и исторические романы.

— Биографии дизайнеров или исторических персонажей?

— Прямо сейчас я начал читать биографию Петра Великого Роберта Марси — отличная книга. Также я читаю биографию Энди Уорхола, написанную Бобом Колачелло. Бобби был очень известным светским фотографом, который жил во времена Studio 54 и был редактором журнала Interview, издававшегося Уорхолом, он принимал активное участие в работе «Фабрики» (The Factory). Его история невероятна.

— У вас много русских друзей. Какая из русских традиций кажется вам наиболее интересной, милой?

— Пару лет назад я был в Санкт-Петербурге и влюбился в этот город. Мне нравится во время белых ночей на корабле совершать прогулки по каналам. Разведение мостов — это одна из самых впечатляющих городских традиций, что я видел.

Беседовала Елена Кравцун