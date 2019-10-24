Мэр наложит вето на решение гордумы об оплате депутатам полетов бизнес-классом и виз Решение Думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен наложить вето на решение гордумы, принявшей положение о компенсации командировочных расходов депутатам из муниципального бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии, распространившая комментарий, в котором градоначальник заявляет, что «решение городской думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».

«Я дал рекомендацию председателю городской думы провести служебную проверку в отношении ответственных за разработку такого решения сотрудников думы и внести изменения в работу аппарата гордумы, чтобы избежать подобных случаев в будущем», – приводит пресс-служба слова Владимира Панова.

Юридически под вето может подразумеваться отказ подписать тот или иной документ, принятый депутатами, после чего Думе придется повторно рассмотреть тот же вопрос. Однако в данном случае до этого может и не дойти. Председатель Гордумы Дмитрий Барыкин, который отсутствовал на заседании по болезни, сам отказался подписывать наделавший шума документ.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семенов сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что решение депутатов можно оценить, как неожиданное и даже, по его словам, наглое. По словам политолога, в условиях, когда в России, да и в Нижнем Новгороде значительная часть людей живет около черты бедности либо за чертой бедности, позволять народным избранникам за счет бюджета передвигаться с высоким уровнем комфорта абсолютно не рационально, и то решение, которое принимает мэр, совершенно справедливо.

Напомним, что на пленарном заседании Гордума утвердила Положение о компенсации командировочных расходов депутатам, подразумевающее возможность оплаты за счет бюджета Нижнего Новгорода перелетов народных избранников бизнес-классом, их поездки в вагонах СВ, аренды жилья не более одноместного номера, а также стоимость виз для командировок за границу.