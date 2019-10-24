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Nissan сделал двухмоторный электромобиль Leaf

Компания Nissan представила двухмоторный электромобиль Leaf, оснащенный полным приводом.

Машина, созданная в качестве тестового прототипа, получила второй электромотор на задней оси. Суммарная отдача обоих двигателей составляет 308 л.с. Новая компоновка позволила реализовать на электромобиле систему полного привода с функциями управления крутящим моментом по осям и торможением каждого из колес.

От обычного Nissan Leaf e+ экспериментальная разработка внешне отличается расширенными колесными арками и колесными дисками с раллийными шинами, а в салоне появился 12,3-дюймовый экран на центральной консоли, отображающий информацию о работе системы полного привода.

Напомним, премьера Nissan Leaf e+ состоялась в январе 2019 года на выставке CES в Лас-Вегасе

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