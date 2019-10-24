СОСПП предложил штрафовать покупателей контрафактной продукции

Член президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Вахрушев предложил в рамках борьбы с контрафактной продукцией привлекать к ответственности ее изготовителей, распространителей и покупателей. Обращение от лица регионального бизнес-сообщества направлено в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщили в пресс-службе СОСПП.

«Борьба с контрафактом обречена на провал, пока не будут привлекаться к материальной ответственности непосредственные организаторы, изготовители и распространители контрафактной продукции, а также покупатели»,— считает господин Вахрушев. Он предложил при возмещении ущерба правообладателю взыскивать средства с лиц, контролирующих деятельность, в частности с руководителя, учредителя, управляющего. Помимо этого, позволить предъявлять требования о возмещении убытков, изъятии контрафактного товара и его уничтожении не только производителю, но покупателю.

По мнению Михаила Вахрушева, предлагаемые меры помогут в борьбе с контрафактной продукцией в промышленности и на потребительских рынках, а также будут способствовать развитию добросовестного бизнеса.

Анастасия Реутова