Заключенный курганской колонии стал фигурантом дела за призывы сокамерников к терроризму

Следственное подразделение управления ФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении осужденного одной из колоний, который склонял сокамерников к участию в деятельности террористических организаций.

По версии следствия, заключенный постоянно беседовал с другими осужденными о деятельности международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ), призывая к участию в вооруженном джихаде, сообщает «Интерфакс». Подозреваемый формировал у собеседников представление о правомерности и привлекательности террористической организации, склонял к участию в ее деятельности после освобождения из колонии, побуждая сокамерников принять ислам. Уголовное дело возбужденно по ч.1 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).