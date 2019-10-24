Категория haute joaillerie

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие украшения ювелирного дома примут участие в миланском аукционе 11 ноября.

В ювелирном мире название итальянской марки Faraone не то чтобы на слуху. Меж тем основана она была еще в 1860 году, специализировалась на дорогих ювелирных украшениях, тех, что относят к сегменту haute joaillerie, а в числе клиентов ее в разные годы были Маргарита Савойская, королевский дом Монако, такие звезды, как Мария Каллас, Анна Маньяни, Ава Гарднер и Ингрид Бергман. Современный Faraone Casa d’Aste (то есть аукционный дом Faraone в переводе с итальянского) по-прежнему специализируется на ювелирном искусстве, причем продает и свои произведения разных лет, и творения других ювелирных марок, причем знаменитых.

11 ноября в миланском Four Seasons пройдет следующий аукцион. Его топ-лот — серьги Faraone с двумя колумбийскими изумрудами общим весом 22,30 карата (эстимейт — €450-600 тыс.). Среди других изумрудов — не облагороженный (то есть no oil) колумбийский изумруд без оправы весом 4,18 карата (€65-75 тыс.) и кольцо с колумбийским изумрудом в 8,81 карата (€90-100 тыс.). Много на аукционе будет подписных вещей: Cartier, Pomellato, Vhernier, David Webb, но больше всего Buccellati — аж 22 лота.

Самую интересная часть можно объединить в раздел «вредные привычки» — тут и портсигар из желтого золота, принадлежавший Марлен Дитрих, и коробка для нюхательного табака, в происхождении которой значится российский императорский двор. Последняя произведена Болином и украшена миниатюрным портретом Александра II на слоновой кости. Оценили ее в €100-150 тыс.