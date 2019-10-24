Группа НЛМК уменьшила выручку и продажи на фоне капремонтов

Группа НЛМК Владимира Лисина по итогам третьего квартала снизила выручку на 8% по сравнению со вторым кварталом ($2,8 млн) и на 18% по сравнению с третьим кварталом 2018-го ($3,1 млн) — до $2,58 млн. Об этом сообщает пресс-служба группы. Сокращение выручки произошло вслед за снижением объемов продаж металлопродукции — на 6% по сравнению с предыдущим кварталом (4,3 млн т) и на 9% по сравнению с третьим кварталом 2018-го (4,4 млн т) — до 4 млн т. Снизилось и производство стали, составив 3,7 млн т. Это на 6% меньше, чем в предыдущем квартале (3,9 млн т) и на 16% меньше, чем в третьем квартале 2018-го (4,4 млн т).

Как отмечают в группе, снижение произошло «на фоне продолжающихся капремонтов в доменном и сталеплавильном производстве НЛМК». «Кроме того, на выручку повлияло снижение цен на сталь на зарубежных рынках»,— добавили в компании. «НЛМК продолжил проведение капремонтов доменного и конверторного производств, что к 2021 году позволит нарастить выплавку стали на 1 млн т до 14,2 млн т в год»,— напомнил вице-президент по финансам группы НЛМК ШамильКурмашов.

В четвертом квартале в группе ожидают увеличения объемов производства стали на фоне завершения ремонтов с выходом на запланированный уровень 12 млн т стали по Липецкой площадке в 2019 году.

Мария Старикова