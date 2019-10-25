Вернулся с повышением

Собрание депутатов Златоуста единогласно избрало мэром бывшего заместителя главы города Максима Пекарского. В течение пяти лет господин Пекарский работал в команде Вячеслава Жилина, уволившегося в сентябре после потока критики от горожан. В последнее время Максим Пекарский был сотрудником пищевого предприятия «Смарт». Депутаты говорят, директор коммерческой структуры Алексей Волков мог «поставить своего человека» на место главы города для лоббирования интересов компании. Политологи утверждают, Максим Пекарский — ставленник команды Алексея Текслера, его победу в конкурсе обеспечил административный ресурс регионального правительства.



Депутаты горсобрания Златоуста единогласно поддержали кандидатуру Максима Пекарского для выдвижения на пост мэра. За него проголосовали 24 присутствовавших депутата. Его соперник, и.о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования Александр Белюшин, не получил ни одного голоса. Всего документы на участие в конкурсе подавали 18 человек, четверо из них заявили самоотвод и не пришли на собеседование с конкурсной комиссией. 12 человек, в том числе экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, не смогли набрать нужного количества баллов для участия в депутатском голосовании.

Максиму Пекарскому 46 лет. Он окончил Челябинский юридический институт МВД России. С 1992 года на протяжении 18 лет служил в органах внутренних дел. С 2015-го по 2019 год работал в команде Вячеслава Жилина заместителем главы Златоуста по общим вопросам (с ноября 2015 года к его обязанностям добавилось руководство управлением муниципальной милиции администрации Златоуста). С января 2019 года был инженером в пищевой компании «Смарт».

Как рассказал Максим Пекарский, в качестве первоочередных задач на посту мэра Златоуста он видит решение проблем с поставками газа в котельные города, с рекультивацией городской свалки, с ухудшением качества воды в районе машиностроительного завода. Также новый мэр планирует в короткие сроки добиться завершения строительства биатлонного стадиона имени Светланы Ишмуратовой и инициировать включение Златоуста в региональные и федеральные программы. «Сегодня 18 реализуемых муниципальных программ не в полной мере перекрывают потребности города»,— отметил господин Пекарский. Одним из перспективных направлений своей работы он видит повышение инвестиционной привлекательности города и открытие новых производств. «Для меня, как для главы Златоуста, помимо всего, важно вывести инвестиционную политику на качественно новый уровень — обеспечить наличие в городе якорных налогоплательщиков, которые при любых внешних неблагоприятных явлениях будут работать и приносить деньги в бюджет»,— подчеркнул Максим Пекарский.

В депутатском корпусе Златоуста считают, что первой проверкой на компетентность Максима Пекарского должно стать разрешение проблемы с газоснабжением городских котельных, которые в разгар отопительного сезона работают не на полную мощность из-за 560 млн руб. долгов перед НОВАТЭКом. Депутат по шестому округу Марат Фаттахов отмечает, что у господина Пекарского «есть достаточный опыт управленческой и хозяйственной работы», чтобы руководить городом. Депутат по 14-му округу Иван Козлов характеризует нового мэра как «человека трудолюбивого и напористого». Депутат по 24-му округу Геннадий Казо называет кандидатуру Пекарского на пост главы Златоуста «единственно достойной». Один из депутатов не исключил, что Максим Пекарский может являться протеже известного в Златоусте предпринимателя Алексея Волкова, который в течение года был его начальником в компании «Смарт». Собеседник допустил возможность лоббирования господином Пекарским интересов компании, но подчеркнул, что «предприятие “Смарт” является крупным налогоплательщиком и город сам заинтересован в его развитии».

Конкурс по выбору мэра Златоуста был объявлен 19 сентября. Прежний мэр Вячеслав Жилин в начале сентября ушел в отставку по собственному желанию. Увольнения господина Жилина требовали местные жители, недовольные его работой, а глава региона Алексей Текслер (тогда он работал в статусе врио губернатора) инициировал социологический опрос о доверии мэру, который должен был состояться в Златоусте в единый день голосования 8 сентября. После этого обязанности главы города начал исполнять председатель собрания депутатов Алексей Карюков. Он не стал подавать документы на участие в конкурсе.

Политолог Андрей Лавров называет Максима Пекарского «ставленником» правительства Челябинской области, единогласное решение депутатов в его пользу было обеспечено благодаря административному ресурсу областного кабмина, считает эксперт. «На самом деле победил ставленник и представитель команды Текслера. Это крупная победа господина Векшина (Анатолий Векшин, политический вице-губернатор Челябинской области.— “Ъ-Южный Урал”). Сомнений, что победит эта фигура, не было. То, что его привели к нужному единому знаменателю, единогласному решению, тоже естественный процесс. Это была целенаправленная политическая линия. Златоуст явно надо лечить, был выбран человек, который способен это сделать, на него были сделаны определенные ставки»,— говорит Андрей Лавров.

В правительстве Челябинской области сообщили, что Максим Пекарский вечером 23 октября, накануне заседания собрания депутатов Златоуста, встречался с губернатором Алексеем Текслером. Они беседовали о приоритетах развития Златоуста. На вопрос “Ъ-Южный Урал”, является ли встреча знаком поддержки господина Пекарского главой региона, в пресс-службе областного правительства ответили утвердительно.

Карина Кальярова