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Сотрудники челябинского штаба Навального заявили о появившихся на личных счетах долгах в 9 млрд руб.

Видеооператор штаба Алексея Навального Юрий Прудников и бывший сотрудник организации Георгий Пивоваров сообщили, что на их личных банковских счетах появились задолженности в размере 9 млрд руб. Отрицательный баланс был обнаружен 24 октября, сообщили в челябинском штабе политика.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», видеограф городского штаба Алексея Навального Юрий Прудников был задержан на прошлой неделе после обысков в квартирах по месту прописки и месту жительства. Сам господин Прудников заявил, что проходит свидетелем по уголовному делу о легализации незаконных доходов ФБК. Его допрашивали о личных финансовых активах, интересовались, есть ли у него биткойн-кошелек. После этого у него были изъяты все банковские карты.

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