Нефтегазохимические предприятия Татарстана отгрузили продукцию на 1,26 трлн рублей

В Татарстане нефтегазохимические предприятия за девять месяцев 2019 года отгрузили продукцию на 1,26 трлн руб. Данный показатель остался на уровне 2018 года. Об этом на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» рассказал гендиректор холдинга Рафинат Яруллин, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

По его словам, объемы производства в нефтегазохимической сфере республики выросли на 2% по сравнению с прошлогодними данными. В частности, рост нефтедобычи составил 2,1%, производства нефтепродуктов – 5,5%, пластмассовых изделий –14,7%.

Кроме того, с начала 2019 года в Татарстане добыли 27,5 млн нефти и произвели более 13млн тонн нефтепродуктов, 506 тыс. тонн каучуков, 1,32 млн тонн пластиков и 7,5 млн шин. Базовым предприятиям в нефтегазохимической сфере удалось увеличить отчисления в бюджеты всех уровней до 338 млрд руб., что на 14% больше результатов прошлого года. В частности, рост отчислений показали «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Аммоний» и «Химград», уточнил господин Яруллин. В консолидированный бюджет перечислили 57 млрд руб., что соответствует уровню прошлого года.

При этом гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» считает, что на результатах нефтегазомихических предприятий Татарстана сказались некоторые негативные факторы. В частности, сокращение производства каучуков, технического углерода и автошин произошло из-за проблемы в договорных отношениях. Поэтому компания «Татнефть» решила купить у СИБУРа активы в Тольятти для стабильного обеспечения сырьем шинных заводов. На химзаводе имени Карпова остановили производство катализаторов дегидрирования из-за перехода «Нижнекамскнефтехима» на собственный продукт. На территории «Аммония» произошло снижение объемов производства в связи с сокращением выпуска метанола в пользу аммиака и увеличением срока проведения капремонта в третьем квартале. По этой же причине на «Казаньоргсинтезе» пришлось снизить выпуск поликарбонатов на 14%. На «ТАИФе» из-за перехода комплекса глубокой переработки на гудрон было снижено производство дизеля на 23% и бензинов на 17%

"Ъ-Казань"