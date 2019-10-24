Министерство обороны получит четвертый самолет Ил-76МД-90А, собранный на заводе «Авиастар-СП»

Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» завершило сборку самолета Ил-76МД-90А. Это уже четвертое воздушное судно данной модификации по производственной программе 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Данный самолет конструировался в рамках контракта с Министерством обороны РФ. В ближайшее время воздушное судно пополнит авиаполк ВТА в Ульяновске.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров. Он является модернизированной версией самолета Ил-76МД.

Ранее сообщалось о введении в эксплуатацию поточной линии сборки на заводе АО «Авиастар-СП».

Анастасия Юдина