В Челябинске уволен главврач ГКБ №6 после ухода травматологов

Главный врач городской клинической больницы №6 Челябинска Виктор Шепелев уволен с должности по инициативе работодателя. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе администрации города. Трудовой договор с господином Шепелевым расторгнут 24 октября по результатам служебной проверки. Исполнять обязанности главного врача больницы будет Сергей Сметанин, ранее работавший заместителем главврача.

На прошлой неделе из ГКБ №6 одновременно уволились сразу несколько врачей-травматологов из-за низких зарплат. В результате в травмпункте больницы возникли проблемы с дежурствами.

В ходе служебной проверки были выявлены нарушения в системе оплаты труда, а также нарушения трудового законодательства.

Виктор Шепелев с 2005 по 2010 годы был министром здравоохранения Челябинской области. Затем возглавлял медицинские учреждения в разных муниципалитетах региона, ГКБ №6 руководил с апреля 2018 года.