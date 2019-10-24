Челябинская епархия рекомендует не наряжаться в костюм Джокера на Хеллоуин

Челябинская епархия распространила традиционное для этого времени года предостережение о недопустимости празднования Хэллоуина. По мнению миссионерского отдела митрополии, в этом году к общей безнравственности праздника добавился еще один деструктивный фактор – выход популярного голливудского фильма «Джокер», который пропагандирует протестные настроения.

Празднование Хэллоуина в челябинской епархии приравнивают к «участию в демонических игрищах». Переодевание в пугающих персонажей «служит инициацией в опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет», предостерегают представители РПЦ.

В этом году будет много желающих нарядиться в костюм главного героя фильма «Джокер», прогнозируют представители РПЦ. Фигура этого персонажа «символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества», считают в митрополии. Специалисты миссионерского отдела заметили, что «на интернет-ресурсах специфической “оранжевой” окраски стали появляться рекомендации праздновать Хеллоуин в костюмах Джокера». Таким образом, в 2019 году в конце октября в России произойдет «синтез деструктивного религиозного действа с “оранжизмом” – протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность, деструктивно воздействовать на нашу духовную идентичность», считают в епархии.

В челябинской епархии констатируют: те, кто празднуют Хэллоуин, делают выбор в пользу насилия, а те, кто противодействует этому празднику, выбирают «гражданский мир». Родителей, педагогов и правоохранительные органы просят ответственно отнестись к предостережению челябинской епархии.