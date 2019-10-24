Бюджет Пермского края на 2020-2022 годы принят в первом чтении

Депутаты регионального парламента рассмотрели проект бюджета Пермского края на 2020-2022 годы. Основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку представил губернатор Пермского края Максим Решетников. Согласно его докладу, доходы краевой казны в 2020 году составят 129,7 млрд руб., в 2021 году –137 млрд руб. в 2022 году – 142,8 млрд руб. Расходная часть в 2020 году запланирована на уровне 140,7 млрд руб., в 2021 году –150 млрд руб., в 2022 году – 156,4 млрд руб. Глава региона отметил, что социальные расходы составят 74% от общего объема. А доля инвестиций в инфраструктуру увеличится с 22% в 2019 до 26% в 2020 году.

Председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих также заметил, что бюджет сохраняет социальную направленность: «Свыше 70% расходов составляют именно социальные ассигнования. При этом ни одна госпрограмма не «ущемлена» в финансировании. На мой взгляд, создан положительный прецедент, когда в весьма непростых экономических условиях удалось сформировать бюджет, в котором согласуются и региональные потребности, и федеральные тренды».

Плановый дефицит краевой казны в 2020 году составит 11 млрд руб., в 2021 году – 13 млрд рублей, в 2022 году – 13,6 млрд руб. «Не нулевые цифры в графе «дефицит» нас смущать не должны. На этапе принятия бюджета, так происходит всегда, но на этапе исполнения ситуация иная. В этом году, по самому пессимистичному варианту, мы ожидаем дефицит – 2,6 млрд руб., которые мы спокойно закроем остатками», – обратился к депутатам Максим Решетников. «Нулевой дефицит, не должен быть самоцелью, – важнее сохранить темпы развития», – добавил губернатор.

У руководителя фракции КПРФ Владимира Корсуна бюджетный дефицит вызывает опасения. Депутат вспомнил, что «еще в 2012 году дефицит бюджета вызывал крайне отрицательные эмоции» и заявил, что фракция будет голосовать против проекта. «Я считаю достижением, то что мы начинаем кредитоваться на большие суммы», – возразил руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец. «Если мы хотим чего-то достичь, то должны привлекать деньги. Не надо этого бояться», – добавил депутат. По итогам обсуждения, представленный главой региона проект, поддержали 40 депутатов, «против» высказались трое парламентариев. Еще один народный избранник от голосования воздержался.

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