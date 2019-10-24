Прокуратура выявила нарушения в работе фонда капремонта и министерства ЖКХ края

Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в деятельности краевого МинЖКХ и НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Губернатору региона внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе надзорных мероприятий установлено, что фонд капремонта не контролировал своевременность и качество выполнения работ подрядчиками. Также имели место факты несвоевременного объявления фондом капремонта конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ.

Министерство ЖКХ Прикамья, в свою очередь, не корректировало работу фонда капитального ремонта, а также участников мониторинга технического состояния жилищного фонда региона, что существенно влияло на эффективность реализации программы капремонта. В 2019 году не была проведена актуализация региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта.

Представление прокуратуры Пермского края в установленном порядке рассмотрено, сообщили в минЖКХ края.

По мнению министерства, системные нарушения жилищного законодательства, изложенные в представлении, не подтверждаются. Так, например, для актуализации региональной программы капитального ремонта с 2018 года в Пермском крае проводится комплексное обследование многоквартирных домов. Также министерством разработан порядок мониторинга технического состояния многоквартирных домов, который направлен на согласование в Прокуратуру Пермского края. В то же время, по результатам рассмотрения представления применены дисциплинарные взыскания в отношении отдельных должностных лиц фонда капитального ремонта, которые не проводили своевременный контроль за ходом работ по ремонту сетей теплоснабжения в ряде домов. Результаты рассмотрения представления в установленном порядке будут направлены в Прокуратуру Пермского края.