Только 28% жителей Ленобласти, проживающих в индивидуальных жилых домах, оплачивают вывоз мусора

Жители районов Ленобласти, в которых в этом году стартовала мусорная реформа, неохотно платят за вывоз мусора. Об этом сообщил начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов на заседании регионального правительства.

По его словам, средний процент оплаты услуг регионального оператора выставленных на оплату счетов собственниками индивидуальных жилых домов составляет 28% (Приозерский — 31%, Выборгский — 26%, Лужский — 24%). Собираемость с жильцов многоквартирных домов превышает 81%, управляющими МКД организациями — 58%.

Низкий процент собираемости собственниками ИЖС господин Борисов связывает с отсутствием контейнерных площадок, либо их большой отдаленностью от жилых домов. Это подтверждается многочисленными обращениями граждан, указывает Николай Борисов.

"Мусорная» реформа в Ленобласти стартовала летом в Приозерском, Выборгском и Лужском районах, а с 1 октября во Всеволожском. С 1 ноября она распространится на все муниципалитеты.

Ольга Кантемирова