Ильский НПЗ на Кубани заявил об усилении контроля за экологическими параметрами

В связи с тем, что в Северском районе Кубани были зафиксированы превышения норм концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на ООО «КНГК-ИНПЗ» увеличено количество заборов проб воздуха для анализа силами аккредитованной и аттестованной лаборатории, сообщается в пресс-релизе компании.

«Несмотря на то, что предприятие работает в штатном режиме и не допускает нарушений природоохранного законодательства, руководство компании усилило контроль над экологическими параметрами производства», - говорится в обращении.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Северском районе Краснодарского края лабораторные исследования зафиксировали превышение нормы концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Ранее жители поселков Афипского, Ильского, а также станиц Северской и Азовской сообщали о неприятном запахе. Он якобы вызывал у людей недомогание. Как рассказал представитель Афипского НПЗ Сергей Сюткин, появление запаха могло быть связано с установкой нового оборудования и дальнейшей его пропаркой на нефтеперерабатывающем предприятии. В среду, 23 октября, работы на НПЗ были завершены, по словам представителя завода, вреда экологической обстановке нанесено не было.

Андрей Ульченко