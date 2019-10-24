В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели щенков в Стерлитамаке

Управление МВД России по Стерлитамаку начало расследование гибели щенков в Стерлитамаке, которая вызвала широкий общественный резонанс. Ведомство возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, следователи расследуют гибель 11 бездомных щенков, обнаруженных в подвале бывшей поликлиники в микрорайоне Строймаш. В результате экспертиз, проведенных экспертно-криминалистическим центром регионального МВД и Оренбургским государственным аграрным университетом, было установлено, что у пяти щенков «имеются множественные прижизненные повреждения, повлекшие их смерть», а «на теле еще одного имеются колотые раны». Остальные животные скончались от естественных причин, говорится в релизе.

О гибели щенков стало известно в конце сентября от зоозащитников Стерлитамака. По версиям, озвученным в СМИ и социальных сетях, виновными называли нескольких учеников местной школы, которые якобы убили щенков с применением пиротехники.

Олег Вахитов