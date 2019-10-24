Фабрика «Север–Метрополь» отозвала франшизу у 17 кондитерских в Петербурге

Петербургская кондитерская фабрика «Север-Метрополь» отозвала франшизу у 17 кондитерских. Об этом сообщила в Instagram совладелица бизнеса Елена Шевченко.

По ее словам, владельцем кафе - кондитерских является частный предприниматель.

Качество обслуживания, представление товара в его заведениях перестало соответствовать стандартам «Север – Метрополь». В связи с тем, что фирменные вывески в этих магазинах демонтированы не были, кондитерская фабрика обратилась в суд. Рассмотрение дела займет несколько месяцев.