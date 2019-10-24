Россельхознадзор выявил массовые нарушения при поставках круп в госучреждения

В результате проверок, проведенных в учреждениях образования, здравоохранения и соцобслуживания Адыгеи за 9 месяцев 2019 года, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлены многочисленные нарушения требований при закупках круп, сообщает пресс-служба ведомства. Главная причина этого заключается в том, что госучреждения республики либо вообще не осуществляют, либо проводят слабый контроль за поставляемой продукцией.

В результате 2,6 тонн крупы имели отклонения по крупности, более 700 кг не соответствовали нормативным документам по цвету. Некачественная продукция была обнаружена в 12-ти из 19-ти проверенных госучреждений республики.

В результате проверок 3,7 тонны крупы была изъята из оборота. К административной ответственности привлечены 20 должностных и юридических лиц.

Андрей Ульченко