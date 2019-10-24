Суд Екатеринбурга отменил решение, из-за которого женщину десять лет считали умершей

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга восстановила гражданские права 53-летней жительницы Талицкого района, которая более десяти лет официально считалась умершей. Как сообщили в ведомстве, в июле 2009 года Железнодорожный райсуд признал женщину умершей по заявлению ее матери.

«Как пояснила сама заявительница, примерно в 2004 году она ушла из дома, оставив своего малолетнего сына со своими родителями, после чего домой больше не возвращалась»,— рассказали в прокуратуре. О том, что женщина признана умершей, она узнала после обращения в талицкое управление соцполитики для восстановления утерянного с 2004 по 2017 год паспорта.

Прокурор района обратился в суд с заявлением об отмене судебного решения и аннулировании записи о смерти. В качестве доказательства прокуратура представила пояснения женщины, которая «точно и последовательно излагала обстоятельства ее жизни и которые нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания». В результате судья удовлетворил требование прокурора. Решение еще не вступило в законную силу.