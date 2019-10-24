Быстрее, выше и сильнее за большие деньги

Финансовая составляющая в спорте всегда играла большую роль. Поэтому депутаты регионального Заксобрания решили пересмотреть прежние мотивационные тарифы и сразу в несколько раз. Больше денег спортсмены получат в случае успешного выступления на крупных международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Лебедев.

Ну, а чтобы не было обидно тем, кто получил за свои победы вознаграждение поскромнее, парламентарии пересмотрели еще один закон. Всем чемпионам и призерам Олимпийских игр выделят бесплатные участки под строительство домов. Ранее они полагались лишь тем, кто завоевал награды после 1 июля 2012 года. По словам заместителя председателя Заксобрания Ольги Щетининой, все это вкупе станет хорошим стимулом для будущих побед.

Первые награды нижегородцы могут получить уже следующим летом по итогам Олимпиады в Токио. Пока же спортсменам не до денег, все сосредоточены исключительно на тренировках перед главным спортивным событием четырехлетия.