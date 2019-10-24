Компания Accenture вложит в открытие офиса в Ростове $1 млн

Консалтинговая компания Accenture откроет технологический центр в Ростове-на-Дону в 2020 году. Инвестиции в открытие офиса в составят порядка $1 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Технологический центр Accenture в Ростове займется системной интеграцией и разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений. В Accenture планируют, что заказчиками нового центра станут крупные российские и международные компании. Компания арендовала помещение площадью 800 кв. м и до конца 2020 года намерена сформировать команду численностью 100 человек, в том числе за счет взаимодействия с вузами и проведения конференций для ИТ-специалистов южного региона.

Первый в России Технологический центр Accenture был открыт в 2007 году в Твери. Он занимается аналитикой, разработкой, тестированием и поддержкой информационных систем и продуктов для крупных российских и международных компаний. В центре работают более 460 специалистов. Предполагается, что тверской центр примет активное участие в развитии ростовской команды.

Accenture — консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов. Впервые была зарегистрированная на Бермудах, 1 сентября 2001 года получила статус акционерного общества в Ирландии. Головной офис расположен в Нью-Йорке. Сейчас штат компании состоит из 492 тыс. сотрудников в 120 странах мира.

Кристина Федичкина