Пользователь каршеринга оплатил чужое нарушение

Сервис каршеринга оштрафовал пользователя на 50 тыс. руб. из-за видео в интернете. В компании «Делимобиль» пришли к выводу, что водитель передал управление машиной постороннему человеку, который к тому же проехал на красный свет. Пользователю пришлось провести собственное расследование, чтобы доказать невиновность. “Ъ FM” разобрался в этой истории и восстановил цепочку событий. С подробностями — Илья Сизов и Елена Иванова.

Месяц назад Никите Горковенко позвонили из полиции. Автомобиль, который он арендовал у сервиса «Делимобиль», проехал на красный свет. Правда, за рулем была женщина. Горковенко ответил, что никому не давал управлять машиной — в ГИБДД пообещали разобраться. Водитель вспомнил о ситуации только неделю назад, когда с его карты списали штраф в 50 тыс. руб. В компании объяснили это грубым нарушением правил сервиса. А доказательством стало видео из тематической группы в соцсети «ВКонтакте», рассказал “Ъ FM” Никита Горковенко:

«Со мной связались в этот же день. Это был штраф за то, что я предоставил пользование арендованного мной автомобиля третьему лицу. Я попросил это доказать, мне сказали, что служба безопасности занимается изъятием этого видео.

Выложено оно было в группе “ВКонтакте”, которая называется “Подслушано Каршеринг”. Кое-как нашел видео от 22 сентября, в котором едет женщина за рулем, кормит грудью ребенка, проезжает на красный цвет. Решил уточнить у автора, во сколько именно он снимал это видео. Видео было снято в 21:59. Но моя аренда была завершена в 21:19».

В «Делимобиле» признали ошибку, вернули деньги и начислили 2,5 тыс. бонусных баллов. Договор, который заключает пользователь каршеринга, действительно предполагает штрафы за передачу управления другому лицу. В специальном письме компания должна объяснить причины списания. Но в случае с Никитой Горковенко произошел сбой, пояснила руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева: «Мы выставили штраф клиенту и списали сумму. При этом информация, которую мы получили от ГИБДД, была не совсем корректная — неправильное было время. Действительно, это не нормально, что не ушло вовремя уведомление. Был небольшой сбой в сети. Обычная процедура: человеку на почту присылается информация, после чего происходит списание с карты, либо запрашивается списание суммы. Можно запрашивать, например, данные с городских камер у ГИБДД, иногда нам присылают. Зависит от того, кто к кому первый обратился, кто кому что прислал».

В «Делимобиле» не смогли пояснить, как они получили видео из группы «Подслушано Каршеринг». Ролик мог оказаться в распоряжении ГИБДД и стать поводом для штрафа за проезд на красный свет, говорит адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Постановление приходит на имя компании. И если полиция ошиблась со временем нарушения, то и крашеринг может незаслуженно наказать водителя за передачу управления постороннему.

«Если есть документы, подтверждающие, что за рулем в это время находился другой человек, не тот, на кого был зарегистрирован аккаунт, можно говорить о том, что имеет место нарушение.

Если в ГИБДД получили видео или сами его нашли, а они сейчас довольно тщательно мониторят сети, они, конечно, могли официально начать административное расследование по факту этого нарушения и вызвать, допустим, для объяснений представителя компании. Если они начали административное производство, они обязаны предъявить доказательство этого нарушения»,— заявил Радько.

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Компенсация в 2,5 тыс. баллов показалась водителю недостаточной. Юристы, опрошенные “Ъ FM”, считают, что он вправе потребовать от компании больше и, если получит отказ, обратиться в суд.

Этим летом депутаты в очередной раз предложили ужесточить регулирование каршеринга. Правда, ограничения должны коснуться не компаний, а водителей. Тех, кто часто нарушает правила дорожного движения, хотят перестать пускать за руль. Для этого ГИБДД планирует создать единую базу водителей.