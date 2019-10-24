Поставщик приводной техники для «Газпром Арены» откроет заводы за €25 млн в Новосибирске и Тольятти

Компания «Сев-Евродрайф», недавно открывшая во Всеволожском районе Ленобласти Центр приводной техники, анонсировала планы по созданию производственных площадок еще в двух российских городах — Новосибирске и Тольятти.

«Мы высоко оцениваем данные города с точки зрения рыночного потенциала. Завод в Тольятти будет нацелен на обеспечение нужд сельскохозяйственных компаний и, безусловно, АО «АвтоВаз». В Новосибирске, в свою очередь, больше заказчиков из угольной и горнодобывающей промышленности, а также производителей строительных материалов. Общий размер инвестиций в два новых завода составит €25 млн — из них €15 млн будет вложено в новосибирскую площадку, €10 млн — в Поволжье»,— сообщил “Ъ-СПб” о планах компании генеральный директор АО «Сев-Евродрайф» Владимир Золотарев.

По его словам, на каждой из площадок планируется выпускать по 30-40 единиц продукции в сутки. «Таким образом, после запуска производств в Тольятти и Новосибирске и выхода завода в Ленобласти на максимальную мощность в 100 единиц в сутки, совокупный объем выпуска по стране составит около 200 штук в день»,— добавил господин Золотарев. Он также рассказал, что в Тольятти, в отличие от Ленобласти и Новосибирска, компания не планирует приобретать землю в собственность, а рассматривает возможность размещения производства в одном из технопарков. Что касается завода в Новосибирске, то его параметры уже известны: на площади 17 тыс. кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию завода в Новосибирске намечен на январь 2021 года. Сроки начала строительства площадки в Тольятти компания «Сев-Евродрайф» пока не анонсирует.

Что касается недавно открывшегося завода в Ленобласти, то Владимир Золотарев отметил, что окупить инвестиции компания рассчитывает примерно через 6 лет. «Ранее мы предполагали, что это займет около 10 лет, но рынок растет такими темпами, что этот срок, по нашему мнению, сократится»,— добавил он.

АО «Сев-Евродрайф» работает в России с 1993 года. Приводная техника компании, в том числе, задействована в работе выкатного поля и крыши стадиона «Газпром Арена», а также комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Мария Кузнецова