Саратовские депутаты увеличили предельный индекс платы за тепло

В Саратове стоимость услуг теплоснабжения вырастет на 229 руб. для владельцев двухкомнатных квартир площадью 54 кв.м. и на 160 руб. для владельцев однокомнатных квартир площадью 36 кв.м. Об этом сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко по итогам заседания гордумы, на котором депутаты приняли решение об увеличении предельного индекса размера платы за коммунальные услуги.

Изменения связано с передачей теплосетей города в концессию.

При этом для некоторых из них плата вырастет уже в этом году. Это коснется 2182 человек, проживающих в 27 многоквартирных домах – они являются абонентами МУП «Саратовский коммунальный комплекс». По условиям концессионного соглашения, им предлагается изменить предельный индекс размера платы за коммунальные услуги с 2,7% до 4,0%.

Марина Ковалева