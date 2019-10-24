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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Дзержинский «Завод имени Свердлова» объединят с «Бийским олеумным заводом»

Эксперты опасаются в этой связи сокращения налоговых платежей в региональный бюджет.

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Дзержинский «Завод имени Свердлова» объединят с другим производителем взрывчатых веществ «Бийским олеумным заводом».


Указ о реорганизации казенных предприятий опубликован на портале правовой информации. Согласно этому документу, мероприятия по реорганизации предприятий должны быть завершены за год.

Эксперты объясняют это решение производственной логикой, единственно возможной, когда речь идет об объединении двух казенных предприятий оборонной отрасли. Экономический обозреватель Дмитрий Скворцов сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что после взрыва 31 августа 2018 года на «Заводе имени Свердлова» был проведен серьезный анализ, итогом которого и стало решение о реорганизации предприятий.

Однако у ряда экспертов возникают опасения, что объем налоговых поступлений в региональный бюджет может сократиться. Тему прокомментировал «КоммерсантFM Нижний Новгород» депутат Заксобрания, генеральный директор ЗАО «Концерн «Термаль» Владимир Буланов.

Напомним, что реорганизации двух предприятий обсуждалась еще в 2017 году. «Бийский олеумный завод» расположен в городе Бийске на Алтае. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества, олеум, применяемый в производстве красителей и взрывчатых веществ, серную кислоту и электролиты, дорожные и фасадные краски и другую продукцию.

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