Адвокаты бывшей главы самарского УКС указали суду на недостаточность улик по делу

Следствие по делу экс-главы регионального Управления капитального строительства Светланы Моравской предоставило недостаточные доказательства. Об этом сообщили адвокаты обвиняемой в Ленинском районном суде.

В частности, в заключении экспертизы фигурируют два, а не три камня, которые были взяты с разных участков берега у села Рождествено. Видеозапись с места их изъятия также отсутствует.

«При проведении работ по берегоукреплению применялись битумный камень, горная масса и щебень. Только видеозапись может подтвердить, какой именно вид камня был взят на экспертизу. Но в представленных материалах только два вида. Кроме того, нет указания, какой именно вид камня подразумевается. Есть только его размеры и все»,–рассказал защитник бывшей чиновницы Вячеслав Земчихин.

Светлана Моравская обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что бывшая чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская своей вины не признает.

Георгий Портнов