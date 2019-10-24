Авито: каждый третий житель Ростова сталкивался с задержкой зарплаты

Аналитический центр сайта Авито выяснил, что трети жителей Ростова хоть раз задерживали зарплату. Об этом сообщает пресс-служба сайта.

В ходе исследования выяснилось, что 32% респондентов из Ростова сталкивались с задержкой зарплаты, остальные 68% никогда не имели такого опыта. Чаще всего зарплаты задерживают в сфере проектирования и строительства (49%). Сфера образования и науки на втором месте по распространенности проблем с выплатой вознаграждения (42%). Аналогичная ситуация в сфере охраны и безопасности — также 42%. Меньше всего задержек в автомобильном бизнесе (16%), сфере услуг (18%) и в тяжелой промышленности (22%).

Задержки зарплаты наиболее распространены в Москве и в Санкт-Петербурге — по 38% опрошенных отметили, что в их компании случаются такие ситуации. На третьем месте Пермь — 36%, далее идут Краснодар (35%) и Ростов-на-Дону (32%). Реже всего с задержкой оплаты труда сталкиваются респонденты из Уфы (26%), Нижнего Новгорода (28%) и Воронежа (28%).

Всего в опросе приняли участие 1,7 тыс. респондентов со всей России в возрасте от 18 лет. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса с 30 августа по 18 сентября 2019 года.

Кристина Федичкина