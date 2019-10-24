В Динском районе предприятие погасило задолженность по заработной плате в размере 4,5 млн рублей

Динское предприятие ООО «Гемма Физика» находится в процедуре банкротства. Компания ранее занималась выращиванием кристаллов для промышленных предприятий. Перед 18 работниками ООО образовалась текущая задолженность по заработной плате в размере более 4,5 млн руб. Прокуратура района приняла меры реагирования, что способствовало реализации имущества предприятия и последующей ликвидации долговых обязательств.

В октябре 2019 года текущая задолженность по заработной плате на предприятии погашена.

Елена Рыжкова