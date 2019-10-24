На трассе в ЯНАО установили первый «умный» пешеходный переход

На региональной трассе Салехард – Лабытнанги (ЯНАО) появился первый в округе комплекс «Умный пешеходный переход». Он состоит из датчика определения наличия пешехода и сигнальных средств, заранее предупреждающих водителя о приближении объекта. Это позволяет

увеличить время реагирования водителя и снизить вероятность ДТП в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Работает устройство так: датчик движения фиксирует нахождение пешехода на переходе, затем происходит автоматическое включение транспортных светофоров и светильников освещения на всем протяжении пешеходного перехода. После того, как пешеход перешел на другую сторону дороги, датчики выключаются.

«Сейчас специалисты заканчивают монтаж оборудования. После проверки всех систем, к концу следующей недели, планируем запустить пешеходный переход», — пояснил заместитель генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов.

Согласно новым требованиям ГОСТа по организации дорожного движения, на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами, необходимо установить дорожный знак, который должен дублировать пешеходный переход. На Ямале две трассы регионального значения подпадают под новые требования: помимо Салехард – Лабытнанги, где установлена интеллектуальная система, это трасса Лабытнанги – Харп.