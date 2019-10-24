Сечин рассказал о шоковых факторах, способных спровоцировать мировую рецессию

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин назвал три шоковых фактора, которые могут спровоцировать мировую рецессию. По его мнению, это отношения Китая и США, санкции США против нефтекомпаний, торгово-тарифные и валютные войны.

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти»,— сказал господин Сечин на Евразийском экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Роснефти» считает, что санкции США оказывают негативное влияние на мировую экономику. Все негативные факторы сочетаются с ослаблением денежно-кредитной политики и снижением ставок центробанками. Ослабление нацвалют может привести к «глобальной валютной войне с крайне непредсказуемыми последствиями», считает господин Сечин.

90 лет назад 24 октября произошла Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся с биржевого краха в США.

Почему экономисты не могут забыть эту дату — в материале “Ъ” «Дрова 90-летней выдержки».