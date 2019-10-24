Минсельхоз Челябинской области проводит рейды в поисках колбасы с африканской чумой свиней

Министерство сельского хозяйства Челябинской области проводит внеплановые выездные проверки магазинов на предмет поставок колбасы с геномом африканской чумы свиней (АЧС) из Калужской области. В случае обнаружения опасная продукция будет изъята и уничтожена, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Рейды проводятся по согласованию с прокуратурой. В минсельхозе заявляют, что регион является безопасным по заболеванию АЧС и вся продукция, произведенная на территории области, не заражена вирусом.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», региональное управление Россельхознадзора распросьтранило вчера информацию о поступлении на склад челябинской компании «Южурал-Торг» 285 кг вареной колбасы «Бутербродная» производства компании «Итера» (город Балабаново, Боровского района Калужской области), в которой был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней. Партия зараженной колбасы была изготовлена 5 октября, поступила в Челябинскую область 11 октября. Специалисты обнаружили, что вся продукция была уже отправлена со склада в 136 торговых точек региона.

Управление ветеринарии по Челябинской области напоминает, что вирус АЧС не опасен для человека и домашних животных – кошек, собак, лошадей. Однако существует вероятность передачи заболевания от человека или через пищевые отходы местным свиньям. Чтобы предупредить возможность распространения АЧС на личных подворьях и сельхозпредприятиях, сотрудники минсельхоза занимаются выявлением остатков продукции.