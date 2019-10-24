Причастный к компьютерным атакам на информационные системы госучреждений саратовец получил судебный штраф

Житель Саратова осужден за использование вредоносных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Установлено, что он причастен к компьютерным атакам на информационные системы российских государственных учреждений, расположенных в Ростовской области, среди которых были ФГУП ВГТРК «Дон-ТР», АО «Дон-Энерго» и ФГПУ ВО «Донской государственный технический университет». УФСБ проинформировало руководство этих организаций об атаках, что позволило последним принять меры по локализации угроз безопасности.

Подсудимый приговорен к штрафу в размере 25 тыс. руб.

Марина Ковалева