Оставившего на обочине годовалую дочь жителя Казани приговорили к исправительным работам

Советский райсуд Казани приговорил 28-летнего жителя Татарстана к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства. Его признали виновным в то, что тот оставил своего годовалого ребенка на обочине дороги (ст. 125 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, что инцидент произошел в июле 2019 года. Тогда, по данным надзорного ведомства, осужденный заподозрил жену в измене и решил проучить ее. Для этого он вывез их годовалую дочь на машине и оставил ее на обочине дороги на улице Жиганова в Казани. Затем он сфотографировал ребенка и потребовал от нее забрать дочь, после чего покинул место ЧП. Женщина не поверила супругу и не стала обращать внимание на его сообщение. Позже случайные прохожие нашли ребенка и сообщили об этом полицейским.

Вину осужденный полностью признал, уточнили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"