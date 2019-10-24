В Екатеринбурге открылся центр по созданию цифровых двойников промышленных изделий

В Екатеринбурге сегодня открылся Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения. Он создан Уральским федеральным университетом совместно с компанией «Адванс Инжиниринг» при поддержке Минпромторга РФ и Министерства науки РФ, а также властей Свердловской области.

Центр позволяет разрабатывать цифровых двойников изделий и производства. «Цифровые двойники – это виртуальная модель продукта, которая с вероятностью 97-98% воспроизведет свойства реального объекта. С их помощью мы проводим испытания изделий, где оцениваемых характеристики. Благодаря этому, экономятся ресурсы и сокращается время разработки, иногда на несколько недель»,– пояснил гендиректор Инжинирингового центра Максим Сапогов. По его словам, центр уже сотрудничает с заводом «Уральские локомотивы» (группа «Синара»), «Вертолетами России» и «КамАЗом», идут переговоры с китайскими компаниями.

Сеть инжиниринговых учреждений создается с 2012 года. Сейчас она охватывает 49 субъектов РФ. «Общий объем выручки центров превысил 18 млрд руб. при объеме субсидий 5 млрд руб.»,– рассказал гендиректор Российского технологического агентства Владимир Пастухов.

Для УрФУ это второй инжиниринговый центр. Первый был создан в 2013 году, его специализация — аддитивные и композитные материалы.

Евгений Минин