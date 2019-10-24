На Кубани погашен долг по зарплате перед работниками предприятия – производителя кристаллов

Задолженность по заработной плате на сумму более 4,5 млн руб. перед сотрудниками кубанского ООО «Гемма физика» погашена после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фирма «Гемма физика» (Динской район Краснодарского края) осуществляет выращивание кристаллов для промышленных предприятий. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства, прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства о несостоятельности, а также трудового законодательства, выявив текущую задолженность по зарплате перед 18 работниками.

Анна Перова, Краснодар