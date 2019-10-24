Yamaha заморозила планы по созданию автомобиля

Компания Yamaha заморозила все свои проекты по созданию автомобиля, сообщает Autocar.

Как сообщает издание, представленные на автосалоне в Токио в 2013 и 2015 годах концепт-кары Motiv и Sports Ride Concept в производство не пойдут. Японская фирма в сегменте транспортных средство решила сосредоточиться на выпуске мотоциклов и велосипедов.

«Автомобилей больше нет в долгосрочных планах компании, — пояснил представитель Yamaha Наото Хори. — Мы не смогли найти решение, которое выделило бы наши проекты среди конкурентов, поэтому отказались от создания автомобилей».

Напомним, в настоящее время Yamaha выпускает только мототехнику, лодочные моторы и музыкальные инструменты.