Балахнинский бумкомбинат «Волга» оштрафовали на 400 тыс. рублей из-за свалки

Департамент Росприроднадзора по ПФО завершило административное расследование в отношении АО «Волга» (бумкомбинат, Балахна) о несанкционированном размещении отходов вблизи гаражного массива в Балахне, улица Волжский рейд. Предприятие оштрафовано на 400 тыс. руб. по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по охране почв»).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, участок принадлежит компании на праве собственности. Площадка не огорожена, на ней скопились покрышки шин, смешанный со строительными отходами грунт, лом бетонах изделий. На земле при этом видны следы работы спецтехники. После завершения расследования «Волга» приступила к ликвидации свалки.

Анастасия Еремина