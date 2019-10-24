В Сочи у двух домов снесут верхние этажи

Собственников двух домов в Адлерском районе Сочи обязали снести этажи, которые не предполагались в первоначальном проекте зданий. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на земле, предназначенной под ИЖС, разрешено строительство не более трехэтажных домов, собственники нарушили это правило. «На Хуторской собственник решил надстроить еще один этаж, сделать зону отдыха под крышей и предоставлять здесь гостиничные услуги. Лишние этажи хотел узаконить через суд, но получил отказ», – сообщили в администрации муниципалитета.

Крышу дома уже демонтировали, скоро снимут и четвертый этаж. Во втором здании на улице Каспийской собственник снесет два лишних этажа в течение месяца.

Елена Рыжкова