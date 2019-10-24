Жителя Ижевска подозревают во взломе чужих страниц в соцсетях через Wi-Fi и продаже их данных

В Ижевске в суд передано уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который подозревается во взломе чужих страниц в социальной сети. Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Удмуртии, он подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки граждан) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации из корыстных побуждений).

По данным следствия, в 2018-2019 годах молодой человек в ресторане сети быстрого питания в с помощью личного ноутбука и бесплатного Wi-Fi в заведении «без разрешения пользователей одной из социальных сетей осуществлял неправомерный доступ к их страницам». Там он познакомился с их личной перепиской, копировал логин и пароль к страницам восьми пользователей и продал их на интернет-площадке, получив за это вознаграждение.

Отмечается, что подозреваемый на следствии признал свою вину, принял меры к возмещению причиненного ущерба. С учетом того, что он впервые совершил преступление средней тяжести, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.