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Москва передаст Ростову 60 троллейбусов

Из Москвы в Ростов-на-Дону будет передано 60 троллейбусов, сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт» со ссылкой на информированный источник в столице.

Отмечается, что все машины были выпущены в 2006–2010 годах и находятся в хорошем состоянии, до начала октября 2019 года они работали в Москве на линиях. «Среди передаваемых машин будут троллейбусы „СадКо“, ходившие по Садовому кольцу Москвы. Троллейбусы-гармошки передаваться не будут»,— сказано в сообщении.

В декабре 2018 года Москва уже передавала Ростову 14 троллейбусов, однако сейчас из них по улицам Ростова курсируют только пять, остальным необходим ремонт.

Кристина Федичкина


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